Waldo Wolff, indignado porque Alberto Fernández lo bloqueó en Twitter

El diputado nacional Waldo Wolff protestó en su paso por un canal de televisión porque el flamante presidente Alberto Fernández lo tiene bloqueado en la red social Twitter.

En los últimos días, el legislador de Cambiemos hizo berrinche en varios tuits en los que siempre aclaraba la situación frente a sus seguidores: "Quien le avisa a Alberto que ella cree que es presidenta. A mí me tiene bloqueado", expresa junto a una publicación de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Quien le avisa a Alberto que ella cree que es presidenta. A mí me tiene bloqueado. https://t.co/SI3Ix6Rq0L — WW (@WolffWaldo) December 15, 2019

Bien AF (me tiene bloqueado) reivindicando la política de seguridad de la ex Ministra @PatoBullrich

Lo que está bien, está bien.



Alberto Fernández se refirió al ataque a turistas ingleses: "Debemos ser severos, no podemos tolerar esto" https://t.co/7kmGI8BSms vía @Ambitocom — WW (@WolffWaldo) December 15, 2019

"Estás obsesionado en Twitter por que Alberto Fernández te bloqueó", dijo con ironía Luis Novaresio en el comienzo de su programa, en el que estaba presente el diputado.

"No estoy obsesionado. Nunca le falté el respeto a nadie y me tiene bloqueado. Veo algunas cosas bien otras mal, desde ya que el deseo que le vaya bien pero no tenemos que caer en la psicopatía de tapar lo racional de ciertas cosas que deben ser habladas", contestó Wolff.