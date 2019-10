Votó Mauricio Macri: "Hay que esperar, las boca de urna no tienen rigor científico"

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, emitió su voto en la escuela Wenceslao Posse, del barrio porteño de Palermo. El candidato de Juntos por el Cambio emitió su sufragio momentos después al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y aguarda por un miilagro que lo deposite en una eventual segunda vuelta.

Tras votar, el líder del frente Cambiemos, hoy renombrado Juntos por el Cambio luego de la incorporación de Miguel Ángel Pichetto, pidió paciencia y no generar ansiedad: "Bocas de urna y esas cosas no tienen rigor científico, que no se pueden tomar en cuenta, si el resultado es parejo habrá que esperar aun más".

Tras pasar el día, Macri se dirigirá al búnker que el oficialismo montó en Costa Salguero, histórico lugar de celebración del PRO que sin embargo vivió la derrota de las PASO el pasado 11 de agosto, ante la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Costa Salguero será también el búnker de los otros dos aspirantes a la reelección que tiene el oficialismo: María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. La gobernadora bonaerense tiene un panorama complicado, ya que en el mayor distrito electoral del país no hay segunda vuelta, y el 11 de agosto Axel Kicillof obtuvo el 52,5% de los votos positivos, contra el 34,6% de Vidal.

Larreta, en cambio, logró un triunfo por el 45,92% de los votos válidos contra el 31,36% de Matías Lammens. Sin embargo, si repitiera esos guarismos no le alcanzaría para evitar una segunda vuelta que algunos pronosticas de final abierto.

En las PASO, Fernández obtuvo el 49,49% de los votos positivos, contra el 32,93% de Mauricio Macri, que busca su reelección por otros cuatro años.