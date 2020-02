Violento ataque contra El Duki: le tiraron un piedrazo y el trapero suspendió el show

Un nuevo y lamentable hecho de ataque violento lo tuvo como protagonista al trapero El Duki, quien recibió un piedrazo en pleno recital. Semejante hecho obligó al músico a suspender la presentación y retirarse del escenario. Días después reflexionó sobre la violencia en la sociedad argentina.

El trapero se encontraba en la provincia de Neuquén, en el marco del Festival Confluencia, cuando ocurrió la agresión. Mientras interpretaba uno de sus temas con un nene del público, recibió un piedrazo de la multitud. Inmediatamente paró el concierto y se retiró de escena. "Eh, papi, escucha, yo te la hago corta, me acaban de tirar un cascotazo. Si me pegan a mi o le pegan al nene, yo me bajo, guacho", replicó el cantante, pero la indignación fue en aumento y siguió su descargo anunciando su retiro del show: "¿Saben lo que voy a hacer ahora? Me voy a bajar".

Luego de abandonar el escenario, hizo un vivo en Instagram en el que se mostró preocupado por la violencia en la sociedad y aprovechó para enviar un mensaje a todos sus fanáticos. "Desde que arrancó el año la gente está muy violenta, está sacada y cree que puede hacer lo que quiere, es una realidad. Yo los amo pero sepanlo, la generación que se viene no se en qué está pensando, empiecen a tener un poco de conciencia", afirmó El Duki.

Durante la transmisión en vivo, el trapero aseguró que antes de su show agredieron a la banda neuquina Femina y fue Cazzu,una de las traperas del momento, la que pidió a todos los presentes que le pidieran perdón a la banda.