Violencia obstétrica: la hija de Guillermo Andino estalló contra su padre por el relato del parto

La esposa de Guillermo Andino reveló que su hija Sofía se enojó con su padre por el relato del parto que generó repudio en la sociedad y en las redes sociales.

El indignante relato lo hizo en una entrevista con Sebastián Wainraich sobre un plan a escondidas de su esposa, Carolina Prat, para adelantar su parto y que su primera hija, Sofía, nazca en el aniversario de la consagración de Racing.

Pero Prat, esposa del conductor de América TV, contó que su hija mayor es la que más se molestó por lo que dijo su papá en un programa de radio.

"A Sofi esto no le gusta nada. Si bien hoy está estudiando la carrera de Comunicación ella dice que hoy no le gustaría trabajar en los medios porque no le gusta que hablen de ella”, reveló Prat en CNN Radio.



“Obviamente le molestó todo esto porque ella y nosotros no estamos acostumbrados a que nos pase", indicó la pareja del periodista. Y cerró: "En la cena somos un poco ‘familia Ingalls’ y ahí quisimos transmitirle a Vicky, que tiene 12 y está en un etapa complicada y esto no le divierte, que los chicos son crueles y que pueden salir con cualquier cosa. Le explicamos que esta es la parte ‘no linda’ de ser un personaje público".