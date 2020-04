Video viral de famosos cantando: después de "Supón" llegó "Che, vos"

Después de que se hiciera viral "Supón", una bizarra versión en español de "Imagine" de John Lennon entonada por famosos, la modelo Tamara Bella realizó una adaptación de "Hey Jude", el mítico tema de The Beatles, llamado "Che, vos".

En el primer video se pueden ver a mediáticos y figuras del espectáculo como Mirta Busnelli, Silvina Escudero, Esther Goris, Matías Alé, Anamá Ferreyra y Mercedes Ninci, entre muchos otros. Claro, la falta de afinación y algunas traducciones dudosas le quitaron emotividad, lo cual generó la risa de todos.

En su cuenta de Instagram, Bella aludió al furor de su clip. "La idea que tuve fue hacer algo desde el corazón con amigos, colegas y compañeros (la mayoría no eran cantantes), en donde cada uno aportaba un granito de arena. ¿Llegó para el lado de la RISA? ¡Buenísimo!”, expresó la conductora.

Por eso, Bella reincidió con su propuesta. "Decidí hacer este segundo video porque no me importan las críticas, porque el que hace, no critica. Solo hacé y creá, así que creá y creetelá. Che, vos, creétela. Che, vos, afrontalo. Keep Calm and ‘supón’ que no hay fronteras”, dijo, con una remera que mostraba esas mismas palabras finales, para presentar la versión en español de “Hey Jude”.

En el tema participan algunos personajes que estuvieron anteriormente y algunos nuevos. Matías Alé, Ivo Cutzarida, Mercedes Ninci, Anamá Ferreira, Gastón Ricaud, Nicolás Maiques, Daniel Campomenosi, Gastón Angrisani, Leonardo Centeno y Bruno Ragone, entre otros famosos fueron los protagonistas y también se sumaron jóvenes que Tamara habría seleccionado a través de un casting.