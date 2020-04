En medio de la pandemia generada por el coronavirus, el cantante de cuarteto Carlos 'La Mona' Jiménez fue escuchado en el interior de su hogar cantando una desgarradora canción que busca concientizar a la población. El momento fue filmado por su hijo, quien es vecino del artista, y compartido mediante un video de Instagram.

"Es un virus que te mata a vos, no a vos, sino a los viejos que tenemos, y me voy a ir, me voy a morir, pero yo, me tomé un vino para saber quien soy, un tipo muy feliz", manifestó Jiménez, entonando las palabras con esa característica voz que lo llevó a ser uno de los íconos más importantes del cuarteto cordobés.

La letra que cantó 'La Mona' fue improvisada, mientras realizaba un asado "con mollejas y riñón". Así lo manifestó el propio cantante y así lo oyó su hijo, quien fue el encargado de compartir este instante artístico con todos sus seguidores.