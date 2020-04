Franco Armani siempre dijo que quería llegar a River porque es el club del cual era hincha de pequeño. Lo manifestó antes de arribar al 'Millonario', cuando custodiaba los tres palos de Atlético Nacional de Medellín. Y en las últimas horas se confirmó cuál era el sentimiento del arquero cuando apenas tenía seis años: él mismo compartió un video en el que lo deja bien en claro.

"Me llamo Franco Armani. Tengo seis años, me gustaría ser como Goycochea porque ataja penales", comenzó diciendo el 'Chili', quien hoy custodia el arco del equipo de Marcelo Gallardo. "¿Y de quién sos hincha?", le consultó el periodista, y allí fue que el guardameta no dudó: "De River".

Así las cosas, Armani resiste su propio archivo y siempre tuvo en claro de qué colores está impregnado su corazón: de rojo y blanco. Desde que llegó a River, el oriundo de Casilda consiguió una Copa Libertadores, una Supercopa Argentina, una Recopa Sudamericana y una Copa Argentina.