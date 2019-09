URGENTE | Retiro de depósitos: la gente sacó más de U$S 8.000 millones desde las PASO

Los ahorristas retiraron más de U$S 8.000 millones de los bancos desde las PASO. El pasado miércoles, la variable arrojó una caída mayor a U$S 750 millones, una cifra similar a la registrada el martes.

De acuerdo al Informe Monetario Diario que publica el Banco Central (BCRA), desde el 9 de agosto, los depósitos en dólares cayeron U$S 8.316 millones. El miércoles, se fueron del sistema U$S 774 millones, en una clara muestra de que la fuga de capitales luce incontrolable.

Tras la megadevaluación y la declaración de default selectivo, la salida de divisas se disparó. Al día siguiente a que el Ejecutivo reestructurara los plazos de pago de esos bonos, los privados extrajeron U$S 805 millones de sus cajas de ahorro y plazos fijos. En los últimos dos días, fueron extraídos U$S 1.526 millones.

Entre el 12 y el 16 de agosto el sector privado sacó U$S 1.944 millones de los bancos. Además, en la segunda semana post elecciones, que contó con cuatro días por una jornada no laborable, se retiraron U$S 1.229 millones, mientras que en la tercera se fugaron U$S 2.683 millones del sistema financiero.