Una popular youtuber contó en un video cómo fue abusada por su padre a las cinco años

Una de las youtubers más populares de América Latina contó antes sus millones de seguidores que fue abusada sexualmente por su propio padre cuando ella tenía cinco años. Se trata de Lizbeth Rodríguez, la popular Youtuber del canal Badabun, quien se conocida por estar a la caza de infieles a través de los teléfonos celulares. Ella rompió su silencio con una situación personal y contó un doloroso “secreto” familiar.

En medio de lágrimas, Lizbeth reveló que sufrió abuso sexual por parte de su propio padre; según ella, cuando apenas tenía 5 años y cuando era totalmente indefensa.

“A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque sentía que podía ser un malhechor, o algún ladrón o algo así, y que, si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podía pasar algo muy malo”, relató la presentadora sobre lo que padeció a esa edad ante el abuso de su padre.

Lizbeth contó que intentó dar a conocer esta situación a su madre: “Mi mamá y yo estábamos solas, y de repente comenzaron a salir de mí lágrimas, y le dije a mi mamá que quería hablar con ella. La hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá, en ese entonces que yo le decía así (…) mi papá me toca en las noches”, señaló Lizbeth Rodríguez sobre lo que sucedió en su caso.

Sin embargo, al ser cuestionada por su mamá sobre si estaba seguro de lo que había visto, Lizbeth dijo que no porque sintió miedo de abrir los ojos. “Yo estaba medianamente segura de que él había sido”, señaló.

Ante esta lamentable situación, su mamá decidió hablar con su padre, quien –como era de esperarse– negó todo lo acontecido. “Nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá, porque la vez que me atreví a hacerlo, ella, por falta de mi seguridad, se podría decir que no me creyó”, recalcó.

En su relato indicó además que cuando tenía ocho años, en una ocasión estaba acostada en la cama y sintió cómo su padre le desabrochó el pantalón.

“Me desperté, eran como las cuatro de la mañana y yo le dije a esta persona: ‘Qué raro que tenga mi pantalón desabrochado’. Me dijo: ‘Probablemente soñaste que ibas a ir al baño y te lo desabrochaste’. Yo me paré. Pero para ese momento tenía mucho miedo de decirlo porque sentía que nadie me iba a creer. Jamás le volví a decir nada a mi mamá”, indicó la presentadora.

Dijo que esta triste situación fue uno de los mayores secretos de su vida, algo de lo que jamás habló con nadie y que la llevaba a preferir estar en su colegio que en casa.

“Cuando yo estaba chiquita, llegué a sentir que eso era mi culpa, y que estaba mal. En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera, y él me decía que si yo le decía a mi mamá, pues que lo iban a meter a la cárcel. Fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban”, sostuvo.