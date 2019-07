Triple Crimen: la promesa, el guión y el castigo a Pérez Corradi por no apuntar contra Aníbal Fernández

Ibar Pérez Corradi, detenido por tráfico de efedrina, se mandó a hacer una remera con la leyenda "Programa de Desprotección de Testigos". Él está bajo la Dirección de Protección de Testigos e Imputados, dependiente del ministerio de Justicia de Germán Garavano, desde 2016, cuando fue extraditado del Paraguay, donde estaba prófugo. Según contó a El Destape, Patricia Bullrich le prometió una serie de beneficios que fueron incumplidos porque “ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso”.

A contramano de los beneficios recibido por Leonardo Fariña que, como denunció su ex abogada, Giselle Robles, a este medio siguió un "guión" armado para implicar a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública durante su Gobierno, Pérez Corradi está detenido en Marcos Paz con malas condiciones de seguridad y en huelga de hambre: “No es que estamos reclamando excarcelación o domiciliaria. Estamos reclamando comida”, le dijo a este medio.

Según pudo reconstruir El Destape, por llamado del ministro Germán Garavano, el Programa de Protección de Testigos viajó a ver al Pérez Corradi detenido - fue en junio de 2016 - sin un oficio judicial. Del viaje participó el Ministerio de Seguridad con la figura de Pablo Noceti. Ya extraditado, con un impresionante operativo que incluyó a las fuerzas de la cartera conducida por Patricia Bullrich e inteligencia, según informó Carlos Broitman, abogado del detenido, el hombre terminó en el Edificio Centinela, donde fue asistido por el Programa del Ministerio de Justicia.

Extradición de Pérez Corradi

LEA MÁS Así aprieta el Gobierno a los testigos protegidos

“Yo tengo un acuerdo con el Gobierno, yo tengo un acuerdo con el Gobierno”, confiaron a este medio que decía Pérez Corradi. El detenido por narcotráfico hacía referencia a un documento con la firma de la ministra Patricia Bullrich, al que accedió El Destape, por el cual la funcionaria se comprometió a “no alojar al imputado en ninguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal o del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en la medida que la naturaleza de la información que pudiera brindar, en el marco de las causas por las que se encuentra imputado en la República Argentina, amerite la exclusión del régimen habitual de alojamiento en las dependencias referidas, en resguardo de su integridad”.

Además, adentrándose en un área que no le compete, ya que es del Ministerio de Justicia, aseguró “que la Señora María Gladys Delgado Britez (esposa de Pérez Corradi, que lo visita todos los meses con costos pagos por el Ministerio de Justicia) y sus cuatro hijos serán acogidos por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados” dependiente de la cartera de Garavano.

La promesa de Bullrich a Pérez Corradi

“Bullrich se compromete a que no iba a estar nunca en un complejo federal ni bonaerense”, dijo Pérez Corradi desde la cárcel a El Destape y agregó: “Parece que, como lo dije en un juicio, que la firma de la Ministra de Seguridad vale menos que la palabra de una meretriz transexual adicta al paco. Eso lo dije en un juicio, está la filmación y todo”. Sin embargo, en esas negociaciones él no tuvo contacto directo con la funcionaria macrista, según aclaró. En base al acuerdo, reveló: “Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso” y agregó que decidió “no mentir”. En comunicación telefónica, enfatizó: “Declaré y decidí no mentir”.

Tras su extradición, Pérez Corradi estuvo alojado en el edificio Centinela, en Retiro, donde dijo haber estado más tranquilo porque no tenía que codearse con el personal del Servicio Penitenciario, pero luego fue trasladado al penal de Marcos Paz donde, hace una semana, está en huelga de hambre junto a otros Testigos Protegidos: “Estamos los tres testigos protegidos en huelga de hambre porque la comida que mandan acá no se pude comer y a las visitas nuestras no las dejan pasar con comida. A mí, en particular, no me traen mi visita hace dos meses”. Y agregó: “No es que estamos reclamando excarcelación o domiciliaria. Estamos reclamando comida”.

LEA MÁS Fariña, el arrepentido VIP que complica a Garavano

Incluso, remarcó que tampoco están protegidos: “La seguridad que tenemos es como de castigo. O sea, un preso normal secuestra al encargado, le mete una puñalada. Bueno, al preso que hace eso lo mandan al pabellón de castigo, que es el pabellón 7, donde estamos nosotros, todos saben que estamos acá. Y en el pabellón de castigo están encerrados todo el día y los dejan salir una hora por día. Así nos tienen a nosotros, a mi hace dos años”. El castigo por no declarar como el Gobierno esperaba.

El capítulo D'Alessio

Una foto se difundió tras el impresionante operativo de seguridad montado para lograr la extradición de Pérez Corradi: en ella se puede ver a Patricia Bullrich junto a Marcelo D'Alessio, el espía y falso abogado detenido en el marco de la investigación de una red de espionaje ilegal. Carlos Broitman, abogado del narcotraficante, le dijo a El Destape que escuchó mencionar el nombre D'Alessio en esa puesta mediática pero que no lo conocía.

Sin embargo, admitió que cuando estalló el escándalo de la red de espionaje ilegal y la foto de D'Alessio se hizo viral, reconoció que había una persona de contextura física similar a él. Si bien no pudo afirmar a ciencia cierta si lo era, dejó la puerta abierta a la presencia del extorsionador en el operativo de seguridad.

D'Alessio y Bullrich en la extradición de Pérez Corradi

No es la primera vez que el extorsionador aparece al lado de un testigo protegido. También lo hizo como presunta custodia de Leonardo Fariña en un bar. En un pedido de informe realizado por el diputado nacional Rodolfo Tailhade se consultó sobre el rol de D'Alessio dentro del Programa y su director, Francisco Lagos, respondió que "en el caso particular del señor Leonardo Fariña, su custodia fue encomendada a la Prefectura Naval Argentina, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, por lo que corresponde que el organismo responsable de la seguridad del beneficiario informar si el señor D'Alessio es integrande de su grupo de custodia y si se iniciaron sumarios y/o medidas disciplinarias respecto del suceso exhibido en el video al que hace referencia", en el que el falso abogado muestra un arma.

Informe del Programa de Protección de Testigos