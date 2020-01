El Destape siguió creciendo tras las elecciones 2019, a diferencia de Clarín y La Nación

El Destape se consolidó como uno de los medios digitales más importantes de la Argentina en 2019. Y a diferencia de los grandes medios clásicos, cuyo pico de público lo lograron en octubre por las elecciones presidenciales, el sitio liderado por Roberto Navarro continuó el crecimiento en noviembre.

Así lo mostró la última medición de comScore -una compañía de investigación de marketing que recopila datos de audiencia por muestreo-, en el que puede apreciarse que El Destape alcanzó una audiencia de 4.940.000 personas en octubre, y en noviembre subió a 5.595.000. Tanto La Nación, Clarín, TN y Perfil no lograron mantener la audiencia del mes electoral y descendieron en el siguiente.

De esta manera El Destape, sitio referencia ineludible en cuanto a investigación y calidad periodística durante el mandato de Mauricio Macri, sigue sumando el reconocimiento del público en cuanto a tráfico y consumo de noticias, y crece cada mes.

Por otro lado, El Destape también se ubicó séptimo entre los medios digitales más importantes de la Argentina superando a gigantes de la talla e historia de Página 12, Crónica, minutouno.com, Ámbito Financiero y El Cronista, entre otros. El número abruma: casi 5 millones y medio de personas distintas leyeron el contenido de El Destape, uno de los pocos multimedios nativos digitales de Argentina y con apenas 5 años de vida.

No es un dato menor destacar que El Destape es uno de los pocos medios nativos digitales y que apenas tiene poco más de cinco años de existencia. Nuestro sitio no nació como la versión digital de un diario o un canal de televisión, si no que El Destape es un proyecto creado en Internet para (y por) las nuevas generaciones.

Además, hay que recordar que El Destape no es solo la versión web sino que también están los programas en YouTube conducidos por Roberto Navarro, Jonathan Heguier (Alta Data) y Carla Pelliza (El Destape Extra) y la radio. Con respecto a esto último, desde el 9 de dicembre hay nuevo programación y un nuevo dial: la FM 107.3.

Todo este trabajo de jóvenes periodistas, redactores y productores es posible gracias a nuestros suscriptores que mes a mes aportan para que El Destape siga creciendo. Al mismo tiempo, el acompañamiento de nuestra audiencia es fundamental para nuestro crecimiento. Estos resultados son una muestra de cómo el trabajo colectivo dan sus frutos y todo lo que aún resta crecer, en conjunto.