Tenso cruce entre Fernando Iglesias y Martín Caparrós por los dichos de Aguad sobre Aldo Rico

El periodista Martín Caparrós y el diputado macrista Fernando Iglesias se cruzaron en Twitter por los dichos de Oscar Aguad, que minimizó el levantamiento carapintada, contra el gobierno de Raúl Alfonsín, para justificar la presencia de Aldo Rico en el desfile militar por el Día de la Independencia.

"¿O sea que Argentina va a tener que elegir entre un partido que banca a un represor como el general Milani y otro que banca a un golpista como el coronel Rico? Sigue la fiesta!", tuiteó el periodista en base a los dichos de Aguad en los que aseguró que "el levantamiento carapintada fue un acontecimiento chiquito, no puso en jaque la democracia".

Detesto a Rico y lo que significa. Pero quienes lo bancaron fueron los peronistas, que lo llevaron de candidato y funcionario.

El gobierno no puede impedir a un veterano de Malvinas desfilar. Se llama institucionalidad. Quien dejó Latinoamérica por Europa debería saberlo, patán. https://t.co/qHpXn160wL — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 10 de julio de 2019

Rápidamente, el diputroll Fernando Iglesias salió a responderle en la red social: "Detesto a Rico y lo que significa. Pero quienes lo bancaron fueron los peronistas, que lo llevaron de candidato y funcionario. El gobierno no puede impedir a un veterano de Malvinas desfilar. Se llama institucionalidad. Quien dejó Latinoamérica por Europa debería saberlo, patán".

LEA MÁS Aldo Rico habló tras marchar en el Día de la Independencia

Caparrós no frenó la discusión y continuó el intercambio: "Tu ministro de Defensa lo bancó públicamente. Pero qué dulce que me sigas insultando, Fer. Es amor, no?".

Tu ministro de Defensa lo bancó públicamente. Pero qué dulce que me sigas insultando, Fer. Es amor, no? — martín caparrós (@martin_caparros) 10 de julio de 2019

Ante esta acusación, el diputado de Macri respondió que "patán no es in insulto, Capa" y remarcó que "un ministro de Defensa no es mío sino de todo el país". Además, pidió la frase de Aguad en la que "bancó a Rico" porque dijo no verla y aclaró: "Ah! Y no es amor lo que siento por vos. No te hagas ilusiones".