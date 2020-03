Taty Almeida visitó a Florencia Kichner y reveló como la vio en Cuba

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida se encontró con Florencia Kirchner en Cuba y contó que la encontró muy bien de ánimo. Taty, que tendrá los sábados un programa en El Destape Radio, viajó al país para brindar charlas.

"Pasamos un rato hermoso, la vi con mucho ánimo", contó a El Destape Taty, quien además compartió una foto del encuentro donde se la ve sonriente junto a Florencia que luce un delicado sombrero para el sol. La referente de los derechos humanos fue invitada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a brindar charlas y recorrer el país. Taty estuvo en la escuela de cine y mantuvo diálogo con sus alumnos.

Taty arribó a Cuba antes de comenzar esta semana con el programa ¿Qué me contás? que tendrá los sábados desde las 11 en El Destape Radio junto a Charly Pisoni. En su primera emisión tendrá como entrevistado al reconocido músico Peteco Carabajal.

Florencia compartió el martes en la red social Instagram una imagen junto a su hija Helena. "De los días de saltar un poco la soga, de escuchar ocho mil veces la misma canción y escribir juntas su nombre: Helena. Juego mucho con la clasificación de mala madre, me divierte. Porque no me salen las trenzas, porque siempre le dije “ahora no, estoy escribiendo”. Y, porque soy media niña también, le escondo cosas para divertirme y también me reta cuando me subo con zapatillas al sillón", escribió.

En el sentido mensaje que publicó, Florencia escribió sobre su viaje: "Lo que me pasó dista mucho de esa risa de madre desastre. Lo que me pasó es que ni siquiera podía ser desastre. Y aún así, con un poco de temor en los ojos, lo escribo: derecho a enfermarse, al tiempo necesario para curarse. Más hoy que nunca, que todo debe ser ya. Reloj capitalizado para apurarte en respirar".