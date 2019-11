Susana Malcorra se despegó de Macri y Faurie y habló de golpe de Estado en Bolivia

La ex canciller Susana Malcorra habló sobre lo ocurrido en Bolivia y enfatizo en que dadas las condiciones, en Bolivia hubo un golpe de Estado y cuestionó al Gobierno y los medios hegemónicos: “Hemos dicho todos 'Nunca Más' y ahora estamos diciendo 'no fue tan así', y eso me preocupa”.

En diálogo con radio La Red, la ex funcionaria de Mauricio Macri remarcó que "Evo Morales es un presidente electo democráticamente" y que "una cosa no quita la otra, más allá de la cuestión ideológica”.

"Hay tres elementos objetivos para evaluar que esto es así o no. Primero, ha sido interrumpido el mandato de un presidente democráticamente electo. La respuesta a eso es obviamente es sí. El procedimiento no fue el constitucional, a través del Parlamento, renunció ante una sugerencia de las Fuerzas Armadas. Y la tercera es que efectivamente las Fuerzas Armadas tuvieron un rol importante en ese desenlace. Desde mi evaluación sí se puede considerar a esto un golpe de Estado".

"La diplomacia es muy criticada en muchas cosas, pero debe mantener un compás de reglas para no perder relaciones internacionales. No comparto lo que se ha manifestado”, cerró.