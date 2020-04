Susana Giménez estalló de furia tras las críticas por abandonar a su perrita

La conductora Susana Giménez apuntó contra todas las figuras públicas que la criticaron por devolver a su perra recién adoptada en medio del avance del coronavirus y aseguró que está "harta de que digan estupideces".

Días atrás, Giménez reveló en una entrevista con Santiago del Moro que devolvió a Rita, la perra que había adoptado, y le llovieron una catarata de críticas. “Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas”, fue la justificación de la diva, que no convenció a nadie.

A la gran cantidad de usuarios que la cuestionaron en redes sociales también se sumaron mensajes públicos de figuras como Juana Viale, Moria Casán, Leo Montero y Nicole Neumann. “Ay, mira tú. Pobrecita, la mordía mucho. ¿Y eso qué es, un acto de amor o de desamor?”, lanzó 'La One' días atrás en Los Ángeles de la Mañana.

El repudio provocó la bronca de Susana, que respondió en una entrevista con el sitio Primicias Ya. “Yo no sé por qué dicen esas estupideces, cuando yo se lo conté a Santiago del Moro, le dije que la mandé ahí porque le estaban creciendo los dientes y me estaba destrozando las piernas, los brazos, todo. Es muy chiquita y nunca más voy a comprar uno tan chiquito, hay que comprarlos por lo menos de 3 meses y ella no había cumplido dos cuando la traje", apuntó.

La ex actriz también indicó que la mascota volverá con ella dentro de 20 días y, mientras tanto, "está con la mamá y los hermanitos". “Además yo la compré para llevarla al campo para que goce y que corra, ahora está encerrada por esto de la cuarentena y se aburre y te empieza a morder y hacer de todo. Pero jamás podría regalar a un perro, estoy harta de que digan estupideces y de que inventen cosas y que la gente no sepa la verdad“, se volvió a justificar.

Y concluyó: “Es horrible. No tienen nada que decir y vino uno que entendió mal o no y dicen ‘che viste que Susana regaló la perra’ y ahí empieza toda esta cadena de mentiras. La verdad es que me pone bastante mal”.