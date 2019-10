El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró que se va del club "tranquilo" porque lo deja en "perfectas condiciones", pero lamentó que tiene "la deuda de ganar una copa".

"Me voy con la deuda de ganar una copa. Pero tranquilo porque dejo al club en perfectas condiciones y con las herramientas para armar un equipo que pueda lograr la próxima copa", apuntó Angelici en declaraciones a Los más grandes.

El mandamás, que dejará su cargo en diciembre cuando haya elecciones en el club, fue muy criticado en los últimos años por la falta de títulos internacionales de Boca y las medidas restrictivas contra los hinchas. No obstante, afirmó que varias agrupaciones le pidieron que integre la lista del macrismo boquense, pero se negó.

MÁS INFO Maradona aseguró que Heinze debe ser el nuevo DT de Boca

¿El motivo? "Ya no tengo ganas de seguir. Quiero tener un rato para mí y mi familia", resaltó 'El Tano'.

En la línea electoral, el también operador judicial del macrismo salió a apoyar al candidato oficialista Christian Gribaudo y anticipó que de continuar en el poder, "el oficialismo pretende seguir contando con sus servicios". "Dependerá de él", indicó.

Las derrotas constantes con River no parecen haber aplacado el tono chicanero de Angelici, que también se animó a considerar que son "distintos a Gallardo y a D'Onofrio". "Cuando uno gana las cosas se hacen más fáciles. Yo del arbitraje no me quejo. Cuando pusieron árbitros argentinos en el VAR, lo congelaron", disparó. Y completó: "De esa manera no intervinieron para no causar una polémica en el arbitraje argentino".