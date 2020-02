Sofia Gala analiza demandar a Eduardo Feinmann por injurias

La actriz Sofía Gala analiza demandar al conductor de televisión Eduardo Feinamann a quien acusó de difundir información falsa en su contra desde los medios de comunicación. En el programa Confrontados que se emite por Canal 9, Gala sostuvo que nunca habló con Feinmann y no conoce el motivo que el conductor de televisión tiene para ensañarse con ella.

"Creo que voy a tomar acciones legales porque no quiero que hable de mí. Estoy harta de que alguien que no me conoce me bardée. No me quita el sueño ni nada pero, realmente, que un señor que no sabe quién soy salga a hablar de mí y tenga que recibir todo el efecto rebote de noticias. Me calumnió, me injurió y quiero que pida disculpas públicas”, afirmó.

"Yo no voy a hablar de él. A mí no me gusta, yo no lo conozco a ese señor, nunca hablé con él, él no me conoce a mí. Además, habló de una noticia vieja con fotos de otro año y la verdad es que no me hace sentir bien que una persona que no conozco, que un señor grande hable de mí”, expresó.

