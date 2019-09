Sergio Maldonado: "¿Cómo pueden decir que no es desaparición forzada y es abandono de persona?"

Sergio Maldonado rompió el silencio sobre el fallo reciente por la muerte de Santiago: "¿Cómo pueden decir que no es desaparición forzada y es abandono de persona si están diciendo que hay que investigar?", se pregunta en diálogo con El Destape.

LEA MÁS La Justicia decidió reabrir la causa por la muerte de Santiago Maldonado

El tribunal federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió hoy reabrir la causa sobre la muerte de Santiago Maldonado que había archivado el juez Gustavo Lleral. La Justicia va por la hipótesis de "abandono de persona" y apunta contra la Gerndamería. Por otra parte, descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona.

"Una vez más se muestra cómo el Poder Judicial actúa previo a la CIDH". Se refiere a la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy se reunirá con Mauricio Macri a las 14.30 en la Quinta de Olivos.

La comisión de la CIDH llega porque se cumplen 40 años de su visita en plena dictadura Los representantes del organismo permanecieron dos semanas en el país, entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, y en esos días recorrieron centros clandestinos de detención y cárceles en varias provincias, así como también mantuvieron reuniones con el dictador Jorge Rafael Videla, entidades de derechos humanos y empresarios.

El hermano de Santiago reflexionó hoy con El Destape: "Aparece el cuerpo previo a las elecciones y a la reunión que se desarrollaba en Uruguay el 26 de octubre de 2017. Cierran en primera instancia cuando se vencía el plazo impuesto por la CIDH y un día previo a que se desarrolle el G20 en Argentina. Y ahora resuelven el no cierre y que se investigue justamente cuando llega la CIDH". Lo dijo en este portal a minutos de ingresar a una reunión con representantes de la CIDH.

Además, agregó: "La Cámara está reconociendo que tiene que haber una ampliación al informe pericial porque la autopsia no dice la data de la muerte que no se peritaron los billetes ni el bastón que tenía y el tema del polen. Todo eso tiene que ser ampliado en la autopsia porque no lo dice".