Se estrenó Jojo Rabbit, la controvertida película satírica que presenta a Hitler como amigo imaginario de un niño

¿Existen límites para el humor? La grieta que divide a los comediantes resurge con Jojo Rabbit, la nueva y provocadora película de Taika Waititi. En ella, un niño con aspiraciones a soldado nazi y que tiene de amigo imaginario a Hitler, descubre que su madre refugia a una chica judía de las garras de la Gestapo. Sí, leyeron bien: el niño imagina a Hitler, son amigos y compañeros de juegos. La última cinta de Waititi apuesta por la narrativa audaz, sin temer a las críticas opositoras. El resultado es deslumbrante, Jojo Rabbit puede ser graciosa y, a su vez, golpear como un puñetazo de realidad. Una muestra de la oscuridad y la ternura que guarda el corazón humano.

La verdad que oculta su madre (Scarlett Johansson) inicia el drama moral de Jojo (Roman Griffin Davis) y la revolución que se desata en su interior. Adolf Hitler (Taika Waititi) aparece como intermediario imaginario que genera carcajadas pese a lo vil de su presencia. Recordemos que se trata de una parodia. Así, el largometraje teje un relato de compasión fraternal y amor, sin renunciar al género que pertenece: la comedia.

Jojo Rabbit es atípica, poética e incómoda. La ternura de los personajes compuestos por Sam Rockwell y Scarlett Johansson enaltecen las buenas intenciones de esta metáfora para tratar los horrores que dejó el nazismo. Desde la impactante secuencia inicial- un mix entre imágenes de muchedumbres nazis con la versión alemana de la canción de The Beatles, I Want To Hold Your Hand- hasta los momentos de intercambios entre Jojo y la joven refugiada, la cinta es un canto a la incorrección.

En ese campo, la estética de Jojo Rabbit es similar a la que utiliza Wes Anderson en su nutrida filmografía repleta de capas de profundidad pictórica, un sello de belleza visual cálido a la vista. Incluso en las escenas más jugadas, Jojo Rabbit siempre tiene un halo de ternura y esperanza. Taika Waititi construye un relato ambicioso y necesario. Hay que verla.

Jojo Rabbit. Nuestra Opinión: Excelente.

Dirección: Taika Waititi.

Actúan: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell y Rebel Wilson.