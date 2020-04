Roberto Navarro: "Hay que parir líderes para el nuevo mundo"

El periodista Roberto Navarro convocó a los pueblos a parir a nuevos líderes mundiales en medio de la pandemia del coronavirus. En su editorial en El Destape Radio lamentó que Brasil tenga 200 muertos al día por la pandemia. "Nos duele que sean muertos de Bolsonaro, porque eran evitables", sostuvo.

También destacó que una situación similar sucede en Ecuador, donde se siembran las calles de cadáveres. O en Chile, que tiene un tercio de la población argentina, pero tiene más muertos. O Bolivia, que lucha contra contra la pandemia con un decreto que le dice al pueblo que rece, "porque el gobierno es de unos milicos fanáticos religiosos".

"Los presidentes que puso la derecha regional están entre los peores del mundo", afirmó Navarro y destacó que en Argentina, esos mismos sectores presionan para salir de la cuarentena y hostigan al gobierno con denuncias, despiden gente, bajan sueldos y se resisten a un impuesto que hoy es casi universal. También resaltó que ayer armaron una corrida contra el dólar del contado con liquidación y lo llevaron a 113 pesos en medio de la pandemia.

"El mundo discute el valor de la vida", afirmó Navarro y se preguntó: ¿cuánto somos capaces de pagar por salvar a todos los que podamos?. "Poco parece", se respondió. En Argentina, dice Cambiemos, que nada y pide bajar los impuestos.

"Hoy no hay lideres ni instituciones internacionales que puedan mediar en el conflicto: ahora están debilitando a la OMS y antes debilitaron a la ONU, a la OEA (que fue parte del golpe en Bolivia) y el G20 es un acto de turismo organizado", sostuvo Navarro. Es decir, que estamos en un mundo sin líderes y sin organización, con un desprecio anárquico al valor de la vida desde que enfrentamos la pandemia".

"El mundo cambió: el miedo a tocar los billetes será central en la economía, ese antiguo acto que es dar la mano desaparecerá", afirmó el conductor y dijo que "ese cambio histórico en la vida de la especie se dará sin lideres importantes ni organizaciones de primer nivel que piensen el cambio, lo manejen, lo guíen, lo lleven hacia aguas calmas".

Hoy el mundo lo gobierna un virus. "Los pocos gobiernos que no están gobernados por gerentes del poder económico solo atinan a proponer tímidas reformas", aseguró Navarro y dijo que hoy no hay cambio, porque no hay voluntad de cambio. "Hay que parir líderes para el nuevo mundo, y a los líderes los pare el pueblo. Hagámoslo", finalizó.