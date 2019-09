Roberto Cachanosky lanzó un insólito pedido a Ticketek por la canción "Si vos querés" en el recital de Caetano Veloso

Después de que Roberto Cachanosky saliera con los tapones de punta por los cantos del público tras el show de Caetano Veloso, ahora apuntó contra Ticketek y estallaron las redes.

El recital del músico no estuvo libre del contexto electoral que atraviesa Argentina y hubo desde cantitos con el hit "Si vos querés" hasta pedidos de libertad del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva.

LEA MÁS Los oficialistas que fueron al recital de Caetano y quedaron mal parados

Por ese motivo, muchos macristas que asistieron al espectáculo se quejaron y acusaron al brasileño de hacer un evento político. Entre ellos estuvieron el secretario de Cultura Pablo Avelluto, y el periodista oficialista Osvaldo Bazan.

Tras el primer tuit, Cachanosky apuntó contra la compañía de venta y distribución de entradas con un mensaje de odio y convirtió a Ticketek en Trend Topic en Twitter.

"Sres @TicketekAr compré entradas para ver un espectáculo musical con Caetano Veloso. Uds no me avisaron q los artistas iban a hacer manifestaciones políticas ni q el espactaculo iba a terminar en acto político Ruego me devuelvan el dinero de las entradas", escribió en su cuenta personal.