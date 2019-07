Rial destrozó a Suar por la nueva serie de El Trece: "Inventó el género de la publificción"

El periodista Jorge Rial regresó a Intrusos y apuntó contra el productor Adrián Suar por el estreno de la serie El Tigre Verón, la cual consideró como parte de la campaña para la reelección de Mauricio Macri

Luego de ausentarse al programa tras la entrevista que Mariano Iúdica le hizo a su hija Moreno, Rial regresó con todo y disparó contra Suar, contra el que ya había opinado en redes sociales.

“Traje un tema que nace de un tuit que escribí el otro día. No sabía que tenía tanta repercusión. Ustedes saben que se estrenó una ficción que se llama El Tigre Verón en Canal 13, es sobre la vida de un sindicalista chorro, hay otro gay, hay otro drogadicto, la hija es chorra”, comenzó.

Y recordó que propuso "que hagan la de algún empresario que también puede ser chorro, cocainómano, comprar mujeres para que le hagan de novia y después dejarles una herencia", al tiempo que señaló que "se podría hacer y hasta sería más divertido, pero no, siempre es así”.

“Siempre se dice que el periodismo hace publinotas o notas pagas. Periodistas que van y entrevistan a candidatos o políticos y que lo único que hacen es tirarles centros todo el día. Centros al político y ellos cabecean y la meten. Es verdad. Pero yo dije ¿por qué siempre se estigmatiza, en este caso puntual al periodismo, con ‘eh, a vos te compraron para hacer una nota’, y no a la ficción?”, criticó.

Y disparó: "Para mí, esta es la primera. Creo que Suar inventó un nuevo género: la publificción. Vi once capítulos y puedo decir que esto que está al aire es una publificción. Está hecha a medida para los tiempos electorales. Así como hay notas y fake news, creo que esto es una publificción”, sostuvo.

En esa línea, deslizó que la serie coincide con un recrudecimiento de las críticas de Macri al sindicalismo que cuestiona sus políticas de ajuste y aprovechó para criticar la producción. "Es muy pobre. Todo en exteriores y con fábricas abandonadas. Hay una imagen de una manifestación con treinta y dos personas, cuando el tipo (Verón) es teóricamente un líder”, indicó.

Y sentenció: “Además estigmatizan al empresario de la carne, porque no es uno cool, es un chaqueño que mata vacas. No es Ratazzi, el italiano que se acomoda con cualquier gobierno y tiene las minas más lindas. No sé si esto lo hizo Suar o si es un pedido del Grupo. Esto se tenía que estrenar ahora y en estas elecciones van a jugar todos los actores posibles, empresarios, políticos, todos. Y esto ahora es un nuevo jugador".