En una decisión inesperada, la modelo Virginia Gallardo decidió abandonar el programa “Polémica en el Bar”, el ciclo conducido por Mariano Iúdica en América. Su salida fue conflictiva y no tuvo una despedida al aire, ni tampoco alguna aclaración de parte del conductor.

“En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo”, aseguró a CNN Radio. Además, sentenció: "pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver”.

Quien supo estar cuatro años en el aire expresó que se fue "mal" del programa y detalló: "Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene".

"En los tiempos que corren, al ser la única mujer tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer era otro, y que si bien arranqué atrás de la barra sin poder meter comentarios hice todo lo posible para lograr sentarme, lo cual fue todo un proceso porque siempre fui muy cuestionada. Opinar desde la casa es más fácil, pero hay que actuar. Es la única manera en que se logran las cosas”, profundizó.

Pero el descargo fue más allá, y continuó: “Fueron una sucesión de hechos que hasta que me despedí, la gente estaba convencida de que me iba de vacaciones dos semanas y volvía. Pero después se dieron cuenta, estaban todos al tanto. En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal".

“Yo tengo todos los códigos del mundo y creo que por eso a veces se abusan también y tampoco me gusta. Pese a mi situación y a mi estado de embarazo, de haberme ido mal y muy triste me callé la boca. Tomé la decisión en una situación como esta y no fue fácil", concluyó de forma terminante.