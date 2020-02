Reapareció Roberto Pettinato, presentó a su nueva novia y confirmó que volverá a la radio

Roberto Pettinato hizo una reaparición pública tras la ola de denuncias de acoso sexual que recibió por parte de muchas compañeras del medio. El ex Sumo fue al teatro con su nueva novia, Lucía, y anunció que volverá a la radio,pero no a la televisión:. "Cumplí todas las condenas", afirmó en diálogo con el magazine Intrusos.

Durante los últimos años, mujeres de la radio y la televisión denunciaron públicamente a Pettinato: Martina Soto Pose, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias, Ernestina Pais y Karina Mazzocco fueron algunas de las agredidas por el saxofonista. Luego de ello, decidió bajar su perfil y alejarse totalmente de los medios, para organizar su vida. Lo poco que se sabe de este período del conductor fue que pasó por la televisión paraguaya y luego se asentó en Nueva York, donde fue visto tocando el saxo a la gorra en Central Perk.

El fin de semana, Roberto Pettinato fue a ver Kinky Boots con su novia Lucía y, a la salida, respondió las preguntas de un móvil de Intrusos. Esto tomó por sorpresa al periodista Martín Rojas, pues Pettinato suele esquivar a la prensa. En esta ocasión dio declaraciones con respecto a su vida actual, su trabajo y la relación con sus hijos. “Esos temas pasaron hace dos años y pico. Chicos, cumplí con todas las condenas. Como dije siempre: ya me iba mal desde antes, es verdad. No hablo del tema, ya pasó mucho tiempo”, afirmó, sobre las denuncias de acoso sexual.

“Mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: inteligente, sexy y con una reputación media”, bromeó y -ante la repregunta del periodista- agregó una sentencia con respecto a la gravedad de las denuncias: “No, no fueron duras. Para mí no fue así”.

Respecto a su vínculo con la televisión, aseguró no tener ganas de volver al ruedo. “Lo siento, el sueño terminó… No sé, no tengo ganas la verdad. Sinceramente no tengo ganas. En la radio, sí. Me metí en el mundo de las pequeñas cosas. Pero sí, qué sé yo… Estoy haciendo un programa en Red Mosquito Radio que está muy bien”, explicó, sobre su presente laboral.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.