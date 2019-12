Quiénes son los jueces que impidieron que Cristina Kirchner pueda transmitir en vivo su declaración

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner finalmente declaró ante el TOF2 de Comodoro Py, en el marco del juicio que se le lleva adelante por presunto direccionamiento de la obra pública. Ese tribunal, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, le rechazó en dos oportunidades el pedido para transmitir en vivo su indagatoria por los canales oficiales, lo que valió incluso una fuerte discusión en la sala de prensa cuando algunos canales intentaron hacerlo. Pero, ¿quiénes son estos magistrados?

En primer lugar, el fallo que rechazó la petición de la ex presidenta fue dividido: Gorini y Basso votaron por impedir la transmisión oficial, en tanto que Giménez Uriburu lo hizo a favor del pedido interpuesto por el abogado Carlos Beraldi. Gorini, el actual presidente del tribunal colegiado, llegó a su cargo en 2011 y desde ese lugar tuvo a su cargo juicios como el de encubrimiento por el atentado a la AMIA, en la cual condenaron al ex juez de instrucción Juan José Galeano y absolvieron al ex presidente Carlos Menem.

También, Gorini integró el Tribunal en el juicio por el caso de la Tragedia de Once, en donde sí se condenó a un ex funcionario: el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Y absolvió a los acusados por la tragedia de LAPA, el accidente aéreo de Aeroparque por el cual murieron 65 personas en 1999.

En el caso de Basso, es magistrado federal desde 2015, tras haberse desempeñado como secretario en los tribunales de Lomas de zamora. Asimismo, integra el Tribunal Oral Federal N°3, que actualmente lleva adelante el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa en la escandalosa causa por "Oil Combustibles".