La polémica desatada por la compra de alimentos para distribuir, de parte del Ministerio de Desarrollo Social, no solo llevó a que el Estado no adquiera más productos que estén por encima de los precios máximos fijados sino también a una autocrítica.

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, analizó: "No podemos cometer estos errores" en el oficialismo. Sin embargo, profundizó: "No podemos paralizarnos, pero tenemos que corregir estas cuestiones, más en este momento tan grave que Argentina no transitó nunca".

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario aseguró que durante el aislamiento obligatorio "va a haber muchas contradicciones",pero destacó que "la pandemia, sumada a la cuestión económica, hace que, en general, un piense que lo mejor que tenemos es el pueblo”.

En ese entrecruzamiento entre política, pandemia y trabajo, Navarro analizó los despidos llevados adelante por Techint y fue muy crítico: "Uno se esperaba más de esa empresa, y eso expone a algunos sectores de la economía argentina que tienen un profundo componente político, y que cuando queman las papas se rajan".

En ese sentido, en línea con lo planteado por Alberto Fernández, opinó que "estaría muy bien que la grandes fortunas hagan un aporte del 1% al 2% de sus bienes para sostener la caída del estado que es tan compleja", y puntualizó que "esta es una oportunidad inmensa para que el estado articule con la sociedad civil".