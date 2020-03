El partido entre Independiente y Villa Mitre por 32avos de final de la Copa Argentina fue suspendido y será reprogramado debido al avance del coronavirus en Argentina.

Luego de que jugadores de ambos equipo resaltaran que no estaban dispuestos a jugar el encuentro del martes a las 21.10, la organización decidió reprogramar la fecha. Aún no se anunció cuando se llevará a cabo el cotejo.

"La postura es no jugar el partido de mañana", había anunciado el delantero del 'Rojo' Silvio Romero. Horas más tarde, el capitán del conjunto bahiense, Agustín Cocciarini, acompañó la posición de su rival al sostener: "Se está viviendo un momento difícil y creo que no nos tenemos que exponer. Han parado en todo el país y todo el mundo y creo que lo mejor es no jugar".

La suspensión temporaria se da en medio de la puja entre los jugadores y el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi. Mientras los futbolistas quieren cesar la actividad, Marchi planteó varios reparos y todo se definirá el miércoles en una reunión con los capitanes de todos los equipos.