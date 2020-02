Polémica en Diputados por el quórum con Daniel Scioli: ¿Por qué es legal su presencia para votar el recorte a las jubilaciones de privilegio?

En una jornada escandalosa, Juntos por el Cambio se retiró del recinto de la Cámara de Diputados tras denunciar que judicializará la sesión donde se trataban las jubilaciones de régimen especial de los jueces, funcionarios judiciales y diplomáticos porque Daniel Scioli se sentó en su banca y con su presencia dio el número final para dar quórum.

Según los legisladores del macrismo en la cámara Baja, Scioli "ya es embajador". Así lo afirmó el diputado radical Mario Negri. "De la noche a la mañana porque les falta uno, lo sientan en la banca. No se le dio licencia para ser embajador un rato", dijo Negri sobre Scioli. "Vamos a judicializar esta situación. No lo queríamos, ustedes lo buscaron", cerró en su discurso.

— TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 27, 2020

Sin embargo, hay dos puntos clave y falsos sobre el tema. El primero es que Scioli aún no es embajador oficialmente. Alberto Fernández envió su pliego como diplomático para Brasil. El Senado lo trató y lo aprobó. Pero aún no salió el decreto.

Según afirmó el propio Scioli, este decreto saldrá el 3 de marzo, la semana que viene, y se convertirá en embajador oficialmente. Fuentes de la Cancillería Argentina confirmaron a El Destape que "Scioli aún no es embajador". "Será cuando salga el decreto de Alberto", contaron. Y agregaron: "El Senado solo dio su acuerdo a la designación".

Fuera del recinto, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires aclaró: “Me puse a trabajar, pero no oficialmente. Ni cuando fui a Brasil dormí en la residencia y en todo momento me acompañó quien está hoy a cargo de la embajada. Nunca ocupé el despacho del embajador en Brasilia”.

El segundo punto es su banca como diputado. Scioli renunció a su banca para ser embajador, pero su renuncia no fue tratada aún por el Congreso. Por lo tanto, oficialmente sigue siendo diputado hasta tanto no se le acepte su renuncia, poder que solo tiene el cuerpo de la Cámara para hacerlo. Cuando el Congreso acepte la renuncia de Scioli, la diputada que reemplazará al futuro diplomático será Claudia Bernazza.

Desde el sciolismo salieron a responder a los diputados macristas. En off, en diálogo con El Destape, un dirigente cercano al ex candidato a Presidente afirmó: "No tienen razón. Es una chicana inexplicable".

Una diputada peronista de amplia trayectoria en el Congreso y que conoce los artilugios y maniobras de legisladores fue contundente: "Para que esté mal que esté sentado debería haber tratado su renuncia el cuerpo y eso no ocurrió. Ergo: es legal. Es poco ético", afirmó en estricto off a El Destape.