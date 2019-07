Pichetto cruzó a Cristina: “No pensemos en cómo enfrentar a pobres y ricos”

El candidato a vicepresidente con Macri pasó por San Juan un día después de que lo hiciera con éxito la referente del kirchnerismo, Cristina Fernández, y aprovechó para criticar el multitudinario acto que realizó en San Juan. A horas de que ello haya ocurrido, y a 200 kilómetros de la candidata de Juntos por el Cambio, que se había retirado a Mendoza para presentar su libro Sinceramente ante miles de personas, Miguel Ángel Pichetto aprovechó para criticar sus dichos vertidos en la provincia sanjuanina y dijo que “utiliza un término que atrasa, que es enfrentar a las clases”.

“Hay que avanzar en la generación de crecimiento y en el desarrollo de calidad para que los pobres no dependan de un plan. Tengo una visión distinta del tema, no creo que así se resuelva la pobreza”, señaló. Estos dichos fueron a colación de las expresiones de Cristina que fueron aplaudidas por miles de sanjuaninos. Ella dijo que “Macri nos quiere hacer tomar algo parecido a la leche, que no es leche, aunque ellos sí toman leche”. A estas palabras dichas en el marco de la conmemoración de los 67 años del fallecimiento de Evita Perón, Pichetto señaló “no hay salida si la gente recupera la senda productiva”.

“Los subsidios son una solución de corto plazo. no se puede gobernar con déficit fiscal, lo mismo que le pasa a una familia, no se puede gastar más de lo que entra. Hemos hecho un esfuerzo el año que pasó, con déficit cero, hemos superado un momento difícil y la economía comienza a mejorar”, remarcó también.

Asimismo, aseguró que “en San Juan vamos a dar una sorpresa y vamos a ganar las elecciones con Marcelo Orrego”. El santaluseño, que va como diputado nacional, había hecho una “buena elección” al separarse de las filas de Cambiemos para las PASO y las generales que celebró San Juan en marzo y junio, respectivamente. Si bien, se posicionó segundo con más de 20 puntos debajo de Sergio Uñac, que se consagró gobernador reelecto, había cosechado mayor cantidad de seguidores cuando le dio la espalda a Mauricio Macri y negó públicamente ser del PRO.

Ahora, encabezará una lista en Juntos por el Cambio y se ubicó sentado a la izquierda de Pichetto, en un hotel de su departamento del Este sanjuanino. “Orrego expresa una visión joven y un cambio oxigenador. Está agotado el acarreo y el llevar a la gente a los actos multitudinarios, eso está agotado. Hay métodos que atrasan mucho”, dijo y señaló: “La expresidenta expresa una idea de construcción populista y no de peronismo. El peronismo debe recuperar una idea republicana, una construcción que esté ligada al centro nacional, una visión de aporte a la república que si le toca gobernador lo debe hacer respetando las reglas y el sistema. Si le toca hacer oposición lo debe hacer con democracia. Hay necesidad de cambios en el peronismo”, selló.