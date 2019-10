Patricia Bullrich criticó a Cristina Kirchner por decirle "machirulo" a Mauricio Macri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich salió al cruce de las declaraciones de Cristina Kirchner, quien tildó de “machirulo” a Mauricio Macri, y se dispuso a explicar lo que buscó el presidente con su desafortunada frase.

“La mujer cuida la plata de la casa, cuida que los chicos tengan la comida caliente, mientras el marido por ahí se va de juerga y se gasta la plata”, señaló Bullrich en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio La Red AM 910.

Y agregó: "El presidente habló de que una cuestión es cuidar, construir, trabajar, esforzarse, versus el despilfarro de me gasto toda la plata de la soja, me quedo sin petróleo, me quedo sin gas y nosotros somos la hormiguita que cuida para el invierno”. En ese sentido, según la ministra, "Macri no es machirulo”.

Consultada sobre los dichos de Cristina cuando comparó al gobierno con psicópatas, señaló: “Cada día que pasa, el kirchnerismo va demostrando más su verdadera forma de pensar y de actuar, de tratar al otro, porque comenzaron diciendo que querían cerrar la grieta, pero le dicen mentiroso a nuestro presidente y generan situaciones de violencia verbal todos los días".

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos estuvo en el acto por el Día de la Lealtad peronista, en La Pampa, y tras la frase machista de Mauricio Macri esta semana, lo volvió a definir como un "machirulo".

Junto a dirigentes, gobernadores y el candidato presidencial Alberto Fernández, la expresidenta apuntó contra el Presidente, tras referirse a un regalo que le hizo el gobernador de esa provincia, Carlos Verna: "La verdad es que nunca me mandó, ni él ni nadie, a lavar los platos, pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente", y remarcó: "Las mujeres peronistas somos fuertes. Después de Evita, ningún machirulo con nosotras".