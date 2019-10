Para Leandro Santoro, "Macri será el líder de la oposición" a Alberto Fernández

El legislador porteño Leandro Santoro se refirió a la transición política y saludó que Macri haya convocado a Alberto Fernández a un desayuno para empezar a hablar de la transición. Al respecto, señaló que “Es un gesto racional de Macri la convocatoria a Alberto Fernández, ahora hay que ver el contenido de la reunión”. Asimismo, pidió que "Macri y su equipo tengan la responsabilidad de organizar una transición razonable" y puntualizó que "en base a los resultados no tengo ninguna duda que Macri va a ser el líder de la oposición. Está enojado por un sector del PRO que lo quiso jubilar y mostró que se la banca".

En declaraciones en El Destape Radio, el dirigente agregó que "Macri tiene vocación de volver. "Es una derecha que no se siente alejada de la discusión del poder, no es sólo un frívolo que le quiere demostrar al padre que es mejor que él y es capaz de todo".

Por otra parte, Santoro se refirió a su vínculo con Alberto Fernández y planteó que "Alberto es muy generoso conmigo, acompañarlo el día en que se consagra presidente es algo poco común". Asimismo contó que "Alberto es muy normal, pero tocar la guitarra, tomar mate, pasear al perro no es impostura".

Para explicar los resultados de ayer, el dirigente advirtió que "está todo distorsionado porque las encuestadoras no la pegan nunca, en las PASO dijeron que estaba pelado y terminó con 15 puntos de diferencia y ahora daban 20" y planteó que "Argentina es un país que tiene un componente antiperonista muy fuerte". "El Gobierno tuvo, como todo oficialismo, la capacidad de movilizar recursos simbólicos y económicos importantes", agregó.

"Lo que hay que hacer a partir de ahora es gobernar para todos y primero para los sectores que más sufren", agregó Santoro con visión de futuro. A la vez destacó que "ayer no estaba en juego la libertad o la democracia, está en juego que grados de desigualdad estamos dispuestos a tolerar".

"Todas las democracias son conflictivas, los que digan que el conflicto no existe están jugando para los poderosos", planteó. Además pidió que “exista una derecha más razonable, no la que dice que para terminar con el narcotráfico hay que dinamitar la villa 1-11-14" y concluyó que “la vulnerabilidad económica es tan grande que requiere de un acuerdo político y económico. Lo financiero no golpea sólo a los que operan en bolsa, afecta a la vida cotidiana”.