Paolo Guerrero, la estrella mundial con la que sueña Boca para 2020

Boca apunta a la contratación de una estrella mundial. En las últimas horas, Ricardo Gareca confesó que desde el club 'xeneize' le pidieron referencias sobre Paolo Guerrero.

"ME GUSTARÍA QUE PAOLO JUGARA EN BOCA, ENCAJARÍA SIN PROBLEMAS"#CentralFOX - Ricardo Gareca reveló que desde el Xeneize "le pidieron referencias de Guerrero". pic.twitter.com/3O193sG8oD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 28, 2019

"Me gustaría verlo en la liga argentina", reconoció el 'Tigre', quien es su entrenador en la selección peruana de fútbol. "De Boca sí, me pidieron referencias. No tanto en la parte futbolística, sino a nivel de cómo es él", agregó Gareca.

Por otra parte, el DT aseguró que Guerrero se sentirá a gusto en la Superliga y también le permitirá prepararse mejor para los partidos que le toquen afrontar: "La diferencia con el fútbol brasileño (NdeR: Paolo juega en Inter de Porto Alegre) es que no para nunca. Son muy pocos entrenamientos, hay que cuidar a los jugadores para que jueguen. No va a tener problema entre una cosa u otra, es más, va a tener la posibilidad de prepararse mejor".