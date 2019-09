Olé difundió una fake news sobre Maradona y Verón tuvo que salir a desmentirla

El diario Olé publicó un supuesto audio del presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, donde lamentaba que el astro del fútbol Diego Armando Maradona se haga cargo de la dirección técnica de Gimnasia y esgrima de La Plata. Sin embargo, desde el club Estudiantes desmintieron a El Destape que se trate de Verón, quien está en Puerto Madryn. El verdadero autor del audio habló con este medio.

"Mi empatía con respecto a la visión crítica que tiene esto; para muchos es una figura, como he hablado con algunos hinchas que verdaderamente me da lástima que lo vean como algo simpático. No es simpático, es grave", afirmaba el audio que comenzó a viralizarse por WhatsApp.

El verdadero autor del audio comentó al El Destape que compartió su visión sobre la llegada de Maradona a un amigo, pero que en ningún momento intentó imitar a Verón.

"El audio fue privado, en una conversación que tuve con un amigo con quien comparto opiniones sobre fútbol. Mi voz es perecida a la de Verón, nada más. No intenté imitar a nadie, solo fue un conversación. No me gustaría que mi nombre aparezca en la lista de notas falsas", afirmó el autor, quien prefiere que su nombre no trascienda.

El diario Olé, que publicó en su sitio el audio falso, luego tuvo que salir a desmentirlo. "Desde el entorno del presidente de Estudiantes aseguran que no era la Brujita, sino que fue alguien que lo imitó y que hizo viralizar ese audio. El Maradona de los imitadores...", informó Olé con sorna.