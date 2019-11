Nicolás Wiñazki atacó a Jorge Rial en Clarín, pero no habló de la acusación en su contra

El periodista ultramacrista Nicolás Wiñazki ninguneó al conductor de televisión Jorge Rial pero no respondió la explosiva denuncia en su contra. Es que al estrella del canal América TV había asegurado que el comunicador fue el responsable de una operación en su contra.

En conversación con el humorista Dady Brieva- en el ciclo de entrevistas "Es con Dady", que se emite por El Destape- Rial reveló que sufrió varias "operaciones mediáticas" a lo largo de su trayectoria. Lejos de escapar a la polémica, el conductor de Intrusos dio nombres y detalló que uno fue el presentador de TN: "A mi me operaron dos veces en los medios. La primera vez fue el gordo Wiñazki".

En su columna en el diario Clarín, Wiñazki escribió un artículo en el cual hizo referencia a una supuesta actitud revanchista por parte de diversos sectores "filo kirchneristas". En la nota, calificó a Rial como un "chimenterio del jet set". Sin embargo, no se hizo cargo de los dichos del famoso conductor.

En 2016, el periodista del multimedio aseguró de manera malintencionada que Lázaro Báez era íntimo socio de Jorge Rial en el portall Big Bang News. "Me tiraron por a cabeza que en Big Bang News mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki", afirmó Rial. La repregunta de Dady no se hizo esperar y el entrevistado dio los detalles de la maniobra: "Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual. Yo estaba en Londres"

Luego de una pequeña pausa, Rial continuó contando aquel diálogo: "¿Pero buscaste alguna prueba? Ninguna. Todos tus papeles están muy bien", le dijo Wiñazki, quien de todas maneras publicó la información falsa.

Para finalizar con el tema, Jorge Rial concluyó: "¿Y entonces? le digo. 'Tengo que seguir para adelante', me respondió. Y siguió para adelante nomás". Luego de la falsa acusación, el conductor de América además tuvo que soportar que otros actores de los medios macristas salieran a atacarlo como por ejemplo Jorge Lanata. "Me la banqué contra Lanata", señaló.