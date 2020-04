Netflix se une al director de American Horror Story y Glee para la miniserie Hollywood

El año pasado Quentin Tarantino maravillo a los espectadores con su visión sobre el Hollywood a finales de los '60; ahora, Netflix apuesta por Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, The Politician) para la miniserie Hollywood, que abordará los años 40: la edad de oro de la industria cinematográfica. La miniserie tendrá siete capítulos y podrá verse a partir del 1 de mayo.

Hollywood es un drama de época que constituye “una carta de amor a la era dorada de Tinseltown, como se conocía a Hollywood", según Murphy creador de la exitosa serie antológica American Horror Story. En esta nueva propuesta seguiremos a un grupo de jóvenes aspirantes a actores y directores que tratan de hacerse como sea un hueco en un Hollywood posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de ellos ofrecerá una visión diferente del cine norteamericano, dentro de un sistema injusto y prejuicioso en lo que respecta a etnia, género o sexualidad.

Como es común en las series de Ryan Murphy, veremos en acción a un elenco lleno de caras conocidas de producciones anteriores. Como protagonista estará Darren Criss (Glee, American Crime Story: Versace) y a él lo acompañarán Joe Mantello (The Normal Heart), Dylan McDermott (American Horror Story, The Politician), Patti LuPone (Pose, AHS), Samara Weaving (Noche de bodas), Maude Apatow (Euphoria), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Jake Picking (#SexPact) y Holland Taylor, pareja de Sarah Paulson, actriz fetiche del director.

La mayor revelación de Hollywood será la participación de Jim Parsons que, tras el éxito de The Big Bang Theory y su personaje, Sheldon Cooper- no tuvo la oportunidad de lucirse en otro papel que no lo encasille. Hollywood encabeza la lista de novedades de Netflix para el mes que viene y podrá verse a partir del 1 de mayo en la plataforma.