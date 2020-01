Netflix estrenó hoy "Nisman: el fiscal, la Presidenta y el espia" y se desató la polémica las redes sociales

Con la pretensión de mostrar las supuestas dos hipótesis en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman, el gigante del streamming Netflix comenzó el año estrenando la producción documental de Justin Webster "Nisman: el fiscal, la Presidenta y el espía", y rápidamente se convirtió en tendencia tuitera -pues nadie quiere perderse el estreno resonante- alimentando el debate.

Más allá de que hay múltiples evidencias que indican que Alberto Nisman se suicidó, --entre ellas la pericia de la junta de criminalistas que determinó la falta de pruebas que indicasen que hubiese otro individuo en la escena del crimen-- la serie documental de 6 capítulos pone en duda esos hechos, basándose en un trabajo periodístico de entrevistas exclusivas y material de archivo, para lograr dar con una primicia que justifique la producción. Entre las mil horas de material se destacan los testimonios del ex espía Jaime Stiuso, la fiscal Viviana Fein, el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la jueza federal Sandra Arroyo Salgado –ex pareja de Nisman-; Diego Lagomarsino –actual incriminado como partícipe en su muerte- y figuras de la esfera política como Laura Alonso y un acometido Héctor Timerman.

Dentro de la campaña de publicidad, la cuenta @CheNetflix publicó una entrevista al realizador Justin Webster, quien invita a los usuarios a consumir la serie y sacar sus conclusiones de acuerdo a lo recopilado. "No te dice lo que tenés que pensar, pero espero que ayude a que los espectadores tengan más claridad sobre las complejidades de la historia", comenta Webster en el video.

"Nisman: el fiscal, la Presidenta y el espía" se convirtió rápidamente en tendencia argentina y diferentes analistas, periodistas y tuiteros famosos no le escaparon al fenómeno y publicaron sus comentarios de análisis y expectativa por la serie. Desde la abogada Graciana Peñafort hasta el periodista Pablo Duggan opinaron del asunto.

Me acoste tardisimo y despues de haber asaltado la bodega llena de botellas con historias geniales de @AleRuaTwit . Y me levante 3 hs despues para ver el documental sobre Nisman en Netflix. Es TRE MEN DO!!!. No dejen de verlo, porque es TRE MEN DO. https://t.co/O4Npbt9uUq