Netflix en cuarentena: estrenos de series y películas en abril durante la pandemia

La cuarentena obligatoria aumentó las visitas recurrentes a Netflix para combatir el aburrimiento. Y pensando en ello, la plataforma estrella reservó platos fuertes para recibir abril, un mes atravesado por el coronavirus. La Casa de las Flores y La Casa de Papel encabezan un listado con alternativas de todo tipo de géneros y para audiencias diversas. Un mes ideal para pegarse al televisor a maratonear shows.

La Casa de Papel (Temporada 4)

La serie española que cautivó al mundo y se convirtió en uno de los contenidos más valorados de Netflix está de vuelta, y promete mucha adrenalina. En el tráiler de promoción ya vimos a a Nairobi (Alba Flores) gravemente herida y al jefe de seguridad del Banco de España, Gandía (José Manuel Poga), como antagonista del equipo que comanda el Profesor (Álvaro Morte). ¿Qué complicaciones les depararán a los ladrones más queridos de la televisión? Desde el 3 de abril podremos averiguarlo. Desde la producción aseguraron que en esta temporada correrá mucha sangre.

La Casa de las Flores (Temporada 3)

La familia De la Mora se despide con su tercera entrega y, con ella, un buen puñado de fans de su show preferido. Pasa que el regreso de Verónica Castro -y en Netflix- causó una verdadera revolución televisiva. Para esta última temporada, el creador Manolo Caro hará hincapié en los flashbacks, para contar los orígenes de la reconocida florería, a la vez que se resuelven las tramas de los protagonistas. Desde el 23 de abril podremos disfrutar una vez más de la brillante Cecilia Súarez, encarnando a Paulina.

Outer Banks (Temporada 1)

Una de las novedades del mes es Outer Banks, una serie sobre un grupo de adolescentes que vive en Carolina del Norte y emprende la búsqueda de su "líder". En el proceso, descubren un mapa del tesoro que revela más de un secreto. Hasta el momento, es muy poco lo que se sabe sobre este estreno, cuyas imágenes también se están reservando. Un drama young adult con pocas pistas sobre su contenido. Serán 10 episodios y estarán disponibles a partir del 15 de abril.

After Life (Temporada 2)

En 2018, el comediante británico Ricky Gervais sorprendió a la industria con After Life, una "dramedia" poco convencional y cuyos resultados fueron muy efectivos entre la crítica y el público. El mundo de la comedia se torno oscuro y melancólico, pero con dosis del Gervais que conquistó a todos en The Office. En esta segunda tanda, Tony (Gervais) seguirá lidiando con la muerte de su esposa, mientras empieza una relación con otra mujer y empieza a valorar los gestos que sus seres queridos han hecho por él. La transición no será nada fácil. Disponible desde el 24 de abril.

The Last Kingdom (Temporada 4)

Este drama histórico que toma como base las Crónicas sajonas de Bernard Cornwell, vuelve por una cuarta entrega y buscará cautivar nuevamente a la audiencia. "Mi director favorito y gran inspiración siempre ha sido Stanley Kubrick", adelantó el director de fotografía del show, Tim Palmer sobre esta nueva tanda de episodios. Una serie que cumple su cometido sin descollar en niveles de audiencia. Disponible desde el 26 de abril.

Yo Nunca (Temporada 1)

La prolífica creadora de The Mindy Project, Mindy Kailing, estrena una producción original para Netflix. Acá dirige y escribe. La protagonista de esta comedia es Devi -interpretada por Maitreyi Ramakrishnan- una joven indio-estadounidense quien triunfa en sus estudios pero tiene problemas para entablar vínculos por su mal temperamento. "Yo nunca es una comedia sobre la transición a la edad adulta de una joven adolescente moderna, de la primera generación de nativos americanos", adelanta la sinopsis que se dio a conocer. Disponible desde el 27 de abril.