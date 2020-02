Nacha Guevara y Moria Casán apoyaron a Alberto Fernández

Nacha Guevara y Moria Casán protagonizarán la obra “La Gran Depresión”, en el Teatro Multitabaris Comafi, a partir del próximo 8 de febrero. Con motivo de promocionar la producción que encabezan, hablaron de todo con la prensa y dieron su apoyo a Alberto Fernández.

"Siempre tengo esperanza en el país. Creo en el país. No me preguntes por qué. Tal vez no crea demasiado en los argentinos porque somos una raza especial, no nos parecemos a nada. Amo mi país, hice todo acá y le debo todo a mi país pero tiene algo de angelado. Fijate que tenemos una reina, un Papa y los mejores jugadores son argentinos. Mirá que hay lugares en el mundo, pero salen de acá", aseguró Moria, en diálogo con Teleshow.

La conductora valoró que Argentina acumule "siete premios Nobel" y calificó que somos "un país que está angelado", que va a salir de la crisis económica que hoy vive: "Siempre tuve esperanza de salir adelante. Sigo trabajando, acá me va bien, y puedo estar de acuerdo con algunas cosas y otras no. Pero como nunca dependí de ningún Estado, y a mí nunca nadie me pasó un sobre ni nada".

Por otro lado, ambas compararon la situación de Alberto Fernández con la del Papa Francisco luego del histórico encuentro en el Vaticano: "Hay que estar ahí, eh. Es fácil desde aquí. Le tocó estar en la institución más antigua, la corrupción, las maldades que han hecho. Imperdonables durante la historia del Vaticano", apuntó Guevara, en cuanto al excardenal Bergoglio.

"Creo que está bien intencionado, como el Presidente nuevo. Ahora, una persona bien intencionada no puede cambiar las cosas si no está rodeada de personas bien intencionadas. Nadie hace cambios solo; los cambios íntimos se hacen solo. Los cambios en la sociedad se tienen que hacer con una sociedad que acompañe, que renuncie a viejos hábitos y viejas creencias, que esté dispuesta a bajar su creencia personal. Mientras no nos transformemos nosotros, no le pidamos nada al Papa, al Presidente, a nadie, porque si no somos capaces de revolucionarnos nosotros mismos, no podemos pedírselo al otro", sostuvo la actriz.