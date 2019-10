Murió la popular actriz Silvia Montanari a los 76 años

La actriz Silvia Montanari murió hoy a la madrugada los 76 años tras pelear contra un tumor y permanecer internada en una clínica del barrio porteño de Balvanera.

La reconocida actriz había sido internada hace varios días en el Sanatorio De La Provindencia, en donde estuvo acompañada por su familia y allegados. .

"Está internada hace bastante en una habitación común de La Providencia. Está mal. Hay momentos en los que está desconectada, un poco perdida, no porque no sabe quién sos, sino porque te habla de cosas de otro momento. Nosotros éramos vecinas de Quilmes y por ahí me habla de cosas de Quilmes", había contado semanas atrás la actriz Nora Cárpena en declaraciones a Teleshow.

Una de las últimas apariciones de Montanari en el teatro fue el año pasado, en la obra que protagonizó "Mujeres de Ceniza", junto a Luisa Albinoni, Zulma Faiad y Liliana Pécora.

La extensa trayectoria de la actriz está compuesta por programas de televisión como Alta comedia, La banda del Golden Rocket, Son de Diez, Gasoleros, Provocame, Mujeres asesinas y Ciega a citas.

En tanto que en el teatro protagonizó y participó de obras como Tengamos el sexo en paz, Brujas, El Enterrador, Mujeres de cenizas y Los Corruptelli.

Trascendió que los restos de Montanari serán velados este sábado por tarde en la Cochería de Avenida Córdoba y Thames, en el barrio de Palermo, desde las 16:00.