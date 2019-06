Muerte de Nisman: Lagomarsino reveló que el ex fiscal no tiene inhibida su cuenta en el exterior

El técnico informático Diego Lagomarsino sostuvo que la cuenta del banco Merryl Lynch de Nueva York que es propiedad de Alberto Nisman no está inhibida por la Justicia, pese a que se desconoce el origen del dinero. El juez federal Claudio Bonadio envió un oficio pidiéndole al banco norteamericano que transfiera todo el dinero de esa cuenta a una sucursal del Banco de la Nación

"Me enteré hace tres semanas que la cuenta de Nisman no tiene restricción. Me llamaron de EEUU del Departamento de Bienes Abandonados", afirmó Lagomarsino en el programa Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio.

El informático sostuvo que si nadie reclama el dinero entonces quedará en manos de los Estados Unidos y afirmó que desde el Departamento de Bienes del Estado le informaron que la cuenta no tiene restricciones.

De acuerdo a una nota de Néstor Espósito en Tiempo Argentino, la cuenta que Alberto Nisman tiene 600 mil dólares cuyo origen se desconoce y que al dinero solo tienen acceso la madre del difunto fiscal, Sara Garfunkel; su hermana, Sandra Nisman, o Lagomarsino.

Con relación a los diálogos entre la ex presidenta Cristina Fernández y el entonces secretario de seguridad, Sergio Berni, Lagomarsino explicó: “"En la declaración de Berni está que habló con Cristina. Sería ilógico que no hablen".

En otro orden, respondió a los dichos del diputado nacional Waldo Wolf, quien había afirmado que al fiscal lo mataron: “No Waldo Wolff, la carátula no dice asesinato porque no hay una prueba que indique que Nisman fue asesinado, tomate el trabajo de leer la causa”.