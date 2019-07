Moyano estalló contra Suar por la serie "El Tigre Verón"

El dirigente camionero Pablo Moyano estalló contra el director de El Trece y dueño de Pol-Ka, Adrián Suar, por la serie "El Tigre Verón".

El nuevo unitario de El Trece, que protagoniza Julio Chávez, desató una polémica que incluye a la campaña electoral. El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros afirmó: "No tengo tiempo para ver ese tipo de series, pero me imagino a Suar, perteneciendo al Grupo Clarín, hablando mal de los dirigentes gremiales. Ojalá algún día hablen de los empresarios chantas que explotan a sus trabajadores". Así lo expresó el dirigente sindical en La Vuelta Completa (AM 530 Somos Radio).

"Una serie de Canal 13 nunca va a hablar bien de los dirigentes gremiales. habrá algún dirigente sindical que se sienta identificado con esa serie, pero ojalá algún día hablen de los empresarios corruptos que extorsionan a los trabajadores", aseguró Moyano. Y agregó: "A esta altura una serie no va a cambiar la bronca de los trabajadores contra un modelo económico que día a día despide gente".

El primero en apuntar contra Suar fue Jorge Rial al hacerle una picante recomendación a Adrián Suar. “¿Cuándo van a hacer una ficción sobre un empresario garca, mujeriego, que se la pasa de joda, le paga a las modelos para hacer de novias y negrea a los trabajadores? No sé. Un título como El Tano Gatazzi. Te la dejo picando Suar, para cuando se agote lo de los sindicalistas", expresó el conductor de Intrusos.