Moratorias: la oposición se une en defensa de las jubilaciones para amas de casa que busca recortar Cambiemos

El gobierno de Mauricio Macri decidió poner fin a las moratorias que permitían jubilarse a miles de trabajadoras y trabajadores que a lo largo de su vida estuvieron en la informalidad. El 80% de quienes accedieron a esa moratoria fueron mujeres, ya que reconocía como trabajo a las tareas de cuidado y gestión del hogar. Con la actual legislación, a partir del 23 de Julio las mujeres de 60 años deberán esperar hasta los 65 años para poder acceder a una pensión, pero cobrando apenas el 80% de una jubilación mínima, lo que equivale a $9.222 a partir de este mes.

“En Argentina, una de cada cuatro mujeres trabajan de manera informal y hay dos millones y medio de amas de casa que a partir del 23 de julio no podrán jubilarse”, sostuvo Luana Volnovich, diputada nacional por Unidad Ciudadana y autora del proyecto de inclusión previsional que se presenta este miércoles 6 de junio en el Congreso de la Nación. Desde los gremios, y en el marco de la semana del Ni Una Menos, se planteó como consigna: “Ni Una Jubilada Menos". Volnovich, en diálogo con El Destape, afirmó que el Gobierno “discrimina a las mujeres porque piensa que no merecemos jubilarnos”.

Soledad Alonso, secretaria de prensa de SECASFPI ANSES señaló que “como mujer trabajadora, defender una política de inclusión como las moratorias previsionales es fundamental para reconocer su vida laboral, sea en blanco o sea en negro". En esa línea, sumó: "Es el Estado quién debe velar porque se le hagan los aportes a las trabajadoras y es el Estado quien debe reparar si eso no ocurrió". De esta manera, marcó que "las jubilaciones con moratoria han permitido una independencia económica a la mujer, que en muchos casos les ha permitido salir de lugares de violencia intrafamiliar". Por último, advirtió que "Cambiemos puso fecha de vencimiento a las moratorias, excluye y expulsa a las mujeres para impedir su independencia económica”.

Graciela tiene 75 años y vive en Devoto, se jubiló regularizando aportes hasta diciembre de 2003 y reveló: “Gracias a la moratoria pude recuperar mi dignidad, sin tener que vivir de las costillas de mis hijos. Luego detalló: “ Estuve cinco años pagando la moratoria. Te descuentan la cuota todos los meses hasta saldar la deuda, así que la moratoria la pagué. Los aportes los hice”.

Desde un amplio espectro del arco opositor se plantea la restitución de las moratorias con ampliación del período para regularizar años de aportes. De aprobarse, una mujer que cumpla 60 años en el 2020 -y que siempre ha estado trabajando en la informalidad-, podría acceder a cubrir la totalidad de los años de servicios ingresando en la moratoria. Entre los fundamentos del proyecto de ley se establece que “el acceso a la seguridad social no puede ser comprendido como una mercancía ordinaria que cada persona compra en el mercado, como si se tratase de una mera decisión de consumo individual". Además, se considera a la seguridad social como un bien público, "por el inmenso y profundo impacto que genera en toda la sociedad que las personas tengan acceso a la cobertura jubilatoria".

En el medio del debate, se han recibido innumerables reclamos denunciando que ante la inminente finalización de la moratoria, Anses no otorga turnos para el trámite de jubilación. Desde este medio hemos intentado tomar un turno desde el aplicativo de la página, entre las 10 y las 18hs. Las respuestas para sacar turno desde Capital Federal fueron siempre las mismas: “En este momento no podemos asignarte un turno.” La moratoria vence el 23 de Julio… ¿acaso se podrá sacar turno cuando ya ninguna mujer pueda jubilarse? Mientras tanto, no habrá protección social de ningún tipo para las mujeres que tengan entre 60 y 65 años. Sin acceso a PAMI, sin descuento en los medicamentos, se verán sometidas a la mera supervivencia por la medida del gobierno de Mauricio Macri que puso fecha de vencimiento a las moratorias previsionales.

*Nota escrita por Gustavo Sosa y Nicolás Marsico.