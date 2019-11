Modern love: la serie que Amazon Prime estrenó basada en verdaderas historias de amor

¿Qué es el amor?, se preguntó la gente de The New York Times, y de ahí surgió una de sus columnas semanales más populares y leídas: Modern love. La cadena Amazon Prime supo ver lo atractivo de las historias y estrenó una antología de 8 capítulos basada en algunos artículos. La respuesta favorable de la audiencia confirmó una segunda temporada, que ya está en marcha. Modern love funciona como un ensayo acerca del amor y a través de las temáticas que aborda analiza ejes que aún hoy pueden ser polémicos. Hasta los relatos más duros tienen una veta positiva ya que, si hay algo que en Modern love cuadra a la perfección es la necesidad de producir un material que alegre al corazón. ¡Ojo! No por ello estamos ante una serie de romanticismo banal sin contenido; al contrario.

Bajo la premisa de contar historias de amor y desamor de gente común, Modern love ofrece un abanico de personajes y realidades llamativas que confluyen en un misma realidad. Podrían pasarnos a nosotros o a alguien cercano. La serie elige trabajar sobre temas tan diversos como seductores: los romances durante la tercera edad, los matrimonios en disolución, las relaciones con amplia diferencia etárea son algunos de los elegidos. Pese a que algunos capítulos tienen un mejor manejo del ritmo que otros, el balance general es favorable.

Hay que decirlo: Modern love puede resultar demasiado acaramelada para algunas audiencias que no gusten de propuestas románticas. Así y todo, los golpes bajos abundan, a veces escondidos en un chiste o en una secuencia con gags, y dotan al show de un realismo poderoso que conmueve. La serie junta un elenco abundante de estrellas reconocidas como Anne Hathaway (que protagoniza el más complejo y, por ende, mejor episodio), Catherine Keener, Dev Patel, Tina Fey y John Slattery, que actúan de gancho para atraer mayor cantidad de audiencias a la pantalla chica.

Los mejores 3 capítulos de la primera temporada

Take Me As I Am, Whoever I Am

Anne Hathaway encarna a una mujer con trastorno bipolar que afronta las complicaciones de su enfermedad. La aparición de un extraño como interés amoroso pone en jaque sus formas de adaptación con la sociedad. De los 8 episodios es el mejor guionado y el trasfondo de la protagonista conmueve.

When Cupid Is A Prying Journalist

Catherine Keener es una periodista que realiza un perfil de un diseñador de aplicaciones (Dev Patel) El reportaje deviene en una historia de pérdida y redención del amor. Ideal para románticos empedernidos. Es el capítulo más hegemónico de Modern love, pero el carisma de los protagonistas lo hace uno de los mejores.

The Race Grows Sweater Near Its Final Lap

El amor entre ancianos es diferente. Más dulce, está en el acompañamiento mutuo. Esta es la historia de una pareja de abuelos simpáticos que se enamoran en el último tramo de sus vidas. Pañuelitos alert.