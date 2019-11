Mirtha Legrand enojada con Cristina Kirchner: “No me quiere, dijo que yo era mala”

La longeva conductora de El Trece, Mirtha Legrand, contó en su programa el motivo por el cual cree que la vicepresidenta electa Cristina Kirchner no se sentará en su “mesa de los almuerzos”.

En la edición de Almorzando con Mirtha Legrand, la presentadora nombró a los presidentes que tuvo en su mesa a lo largo de las distintas temporadas de su programa y habló nuevamente sobre la posibilidad de invitar al presidente electo Alberto Fernández-

"Ahora me están preguntando si lo voy a invitar a Alberto y es posible", reconoció Legrand.

Acto seguido, el periodista Sergio Lapegue que estaba como invitado le comentó que le gustaría ver a Cristina Kirchner sentada con en su programa, a lo cual la conductora macrista reveló: “Eso no va a ser nunca porque ella no me quiere, lo dijo en alguna oportunidad, que yo era mala y yo tampoco la quiero mucho a ella”.

“Ella venía cuando era senadora, diputada y era brillante, no era famosa", concluyó.