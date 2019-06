Mirtha Legrand criticó a Macri por el discurso del Día de la Bandera

La conductora Mirtha Legrand apuntó contra el presidente Mauricio Macri por utilizar un acto por el Día de la Bandera para criticar al sindicalista Hugo Moyano.

"Estoy impresionada con lo que pasó el 20 de Junio. El Presidente dio un discurso en una escuela con niños. Un discurso criticando a los Moyano, a los camioneros, al gremio… No correspondía en ese lugar", sostuvo Legrand.

Al tiempo que se dirigió a sus invitados: "No sé si están de acuerdo o no… Me pareció fuera de lugar totalmente. No cantaron el Himno (Nacional) ni el Himno a la Bandera".

El pasado 20 de junio, Macri habló en un acto por el Día de la Bandera en Rosario frente a jóvenes estudiantes, pero en vez de referirse al día patrio prefirió calificar de mafioso a Moyano y causó indignación.