Miguel Ángel Pichetto sobre una posible candidatura: "A mi edad la gente se muere"

El excompañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, aseguró no saber si decidirá postularse como legislador nacional el próximo año y aseguró que seguirá en la política mientras esté vivo pero alertó que, a su edad, la gente se muere.

"No tengo idea. Vivo el día a día, me levanto a la mañana y digo 'estoy vivo, sigo'", dijo, optimista, el rionegrino en una entrevista con radio Diez. Sin embargo, lanzó su más profundo temor: "A mi edad la gente también se muere", por lo que no le es posible garantizar una candidatura el año que viene.

Pese a esta premisa, el exsenador aseguró que le interesa "seguir participando en la discusión de las ideas en Argentina", por lo que seguirá dentro del ámbito político. Tan es así, que esta semana estuvo en la mesa chica del PRO junto a Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. El próximo miercoles, en tanto, habrá un encuentro de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio aunque no está confirmada la presencia del expresidente.

El experonista analizó la situación actual de la Argentina y el guiño positivo del Fondo Monetario Internacional para la renegociación de la deuda que, para él, "no se originó con Macri" sino que fue "un proceso de acumulación". De hecho, aseguró que la gestión anterior "tuvo que afrontar el pago a los holdouts e incorporó una deuda de aproximadamente 80.000 millones en cuatro años, que son mas o menos parecido en monto a los años del kirchnerismo".