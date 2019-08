Mauricio Macri, sobre los impuestos: "Nos obligan a hacer cosas fuera de la ley"

El presidente Mauricio Macri hizo una incriminante confesión cuando en El Malba afirmó que algunos impuestos de la Argentina "nos obligan a hacer cosas fuera de la ley".

"Necesitamos un presupuesto que equilibre y que nos de una moneda. Y que además no nos cobre impuestos que no podemos pagar, con lo cual nos obligan a no pagar o a hacer cosas fuera de la ley", confesó Macri.

El jefe de Estado además especificó que esos impuestos no sólo son nacionales, sino que también son provinciales y municipales.

Macri pidió a los empresarios a quienes les exigió que informen cuáles son las medidas que necesitan para "poder crecer y generar trabajo".