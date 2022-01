Más músicos retiran su música de Spotify tras el escandalo antivacunas

Los cantantes Joni Mitchell y James Blunt se sumaron al reclamo de Neil Young por el podcast antivacunas del humorista Joe Rogan.

La cantautora canadiense Joni Mitchell, fundamental figura del folk norteamericano, y el británico James Blunt, decidieron sacar su música de Spotify y así, se sumaron a la protesta contra la plataforma de música via streaming por publicar un podcast que difunde teorías antivacunas.

Todo comenzó con el reclamo de Neil Young, quien demostró su disconformidad porque sus canciones se encontraban en la misma plataforma que ofrece el podcast de Joe Rogan, un humorista que difunde desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19 y la pandemia. El legendario músico canadiense decidió borrar toda su discografía de Spotify.

Ahora, Mitchell y Blunt siguieron su mismo camino y anunciaron que, si la plataforma no eliminaba el podcast del comediante, su contenido musical dejará de formar parte del catalogo de la aplicación. Las críticas apuntan al podcast “The Joe Rogan Experience", que cuenta con millones de reproducciones tanto en la plataforma sonora como en YouTube.

En un breve mensaje en su página, Joni Mitchel señaló que “gente irresponsable está difundiendo mentiras que están costando vidas”, que brindaba todo su “apoyo y solidaridad a Neil Young y a la comunidad científica y médica” y recordó que antes grupos de científicos habían pedido a la plataforma de origen sueco “establecer y hacer pública una clara política para moderar la desinformación”.

Joni Mitchel

Luego, el músico inglés James Blunt avisó en sus redes que si Spotify no eliminaba “inmediatamente” los podcast de Joe Rogan se llevará su música a otras plataformas.

James Blunt

De esta manera, ambos artistas anunciaron que seguirán los pasos del legendario músico canadiense Neil Young, quien esta semana cumplió con sus amenazas y retiró todos sus discos de Spotify.

El descargo de Neil Young y la respuesta de Spotify

“Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza dañina por su desinformación y mentiras sobre la covid”, expresó el artista en un comunicado publicado en su página oficial al anunciar su decisión de eliminar toda su música de Spotify.

Días atrás, el creador de clásicos como "Harvest Moon" y "Rokin´ in the Free World", entre otros, había advertido que tomaría esta decisión si no se retiraba el podcast "The Joe Rogen Experience", en el que entre otras cosas recomendaba no vacunarse contra el coronavirus.

"Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos", había dado un ultimátum el músico en una carta a su compañía discográfica.

Desde las últimas horas, en Spotify apenas pueden encontrarse cinco canciones de Neil Young, entre ellas sus dos clásicos mencionados arriba, pero no está disponible su amplia discografía de más de 50 años de trayectoria. “Lamentamos la decisión", informó la plataforma en un escueto comunicado oficial, en el que expresa que “espera que regrese pronto”.