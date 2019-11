Martín Balza, ex jefe del Ejército: "En Bolivia hubo un golpe de Estado"

Martín Balza, exjefe del Ejército, participó de la mesa de Animales Sueltos para debatir la crítica situación en Bolivia y sorprendió a Alejandro Fantino y compañía al ubicarse en la vereda contraria al canciller Jorge Faurie y ratificar que se trató de un "golpe de Estado" a Evo Morales.

📺💬 Martín Balza disintió con Faurie sobre Bolivia: "Fue un golpe de Estado. Cuando lo derrocan a Frondizi en 1962 no asumió ningún militar la presidencia, la asumió un senador". #NuncaMas pic.twitter.com/T62k1luUGq — Salieri de Nik (@Herezeq) November 14, 2019

"Sí, fue un golpe de Estado. Con características diferentes, otros hablan de golpe de Estado técnico, cívico-policial-militar, pero fue un golpe de Estado, se interrumpió el orden constitucional", sentenció el exmilitar, al ser consultado por la crisis regional.

Y añadió: "Disiento en esto con el canciller Faurie, es un hombre sólido, pero dijo que no y argumentó porque no se hicieron cargo los militares. Discrepo totalmente con eso. Cuando lo derrocan a Frondizi en 1962, no asumió ningún militar la presidencia, la asumió un senador. El vicepresidente primero del Senado, José María Guido. No asumieron los militares, pero no hay ninguna duda que el derrocamiento de Frondizi fue un golpe de Estado".

"Por eso creo yo que el argumento del canciller no es sólido en esto. Acá hubo un golpe de Estado", concluyó.