Margarita Barrientos elogió la Tarjeta Alimentaria de Alberto y cruzó a Susana Giménez

La referente del comedor social Los Piletones, Margarita Barrientos, salió a elogiar la tarjeta alimentaria que lanzó el gobierno de Alberto Fernández. Además, criticó los penosos dichos de Susana Giménez sobre la pobreza.

"Me parece muy buena la tarjeta alimentaria porque permite tener un control sobre las compras", afirmó en diálogo con Crónica Anunciada (Futurock). Sobre el gobierno del frente de Todos, la dirigente social aseguró: "Estuve con el ministro Daniel Arroyo. Sigo muy de cerca lo que está haciendo el gobierno y lo veo con buenos ojos".

Pese a estar muy emparentada con Mauricio Macri, gobierno que apoyó, Barrientos reveló: "Voy a sumarme a la Mesa contra el Hambre". Ese lugar está conformado por empresarios, políticos, personas importantes de los medios, dueños de comedores y referentes sociales.

Sobre la inflación y a un día de haberse lanzado el nuevo programa de Precios Cuidados, Margarita Barrientos reflexionó: "Una vez que los precios aumentan ya no bajan más", afirmó sobre la explosiva inflación que dejó el gobierno de Cambiemos.

Además, criticó duramente al ex presidente, con quien habla asiduamente. "Macri se ha equivocado muchísimo en la parte económica y social". Sobre las chances de la vuelta al poder del ex mandatario de Boca, Barrientos dijo: "No creo que Macri vuelva a ser presidente, no lo veo".

Susana Giménez lanzó lamentables dichos el fin de semana desde Punta del Este sobre la pobreza. "Hay cosas que es mejor ni escucharlas", fue contundente Barrientos sobre lo que dijo la diva. "Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de pobreza. Y si hay pobreza que la gente vaya al campo", tiró la conductora de TV en medio de una entrevista en un lujoso hotel de esa ciudad de Uruguay. "Siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del Norte a plantar, a tener un gallinero, que se yo", dijo Susana. Vergonzoso.